Новочебоксарского «Сокола» принимал соперников из Санкт-Петербурга и Кондопоги в рамках Первенства НМХЛ

Перед играми в стане «соколят» произошли важные изменения. Команду пополнили шесть новичков. Подопечные Сергея Нуржанова серьезно настраивались на матчи.

Первая игра состоялась 27 ноября. «Соколятам» противостоял один из лидеров турнира клуб «Динамо-576» из Санкт-Петербурга. В начале встречи удалось отличиться гостям, но хозяева не собирались сдаваться. Пока все еще толком не вышли с раздевалки, а «Сокол» на 12 секунде второго периода уже сравнял счет. Равновесие длилось 18 минут и тут… Только динамовцы вышли вперед, как у «соколят» сразу нашелся ответ. Так в итоге и закончили вторую двадцатиминутку — со счетом 2:2. В третьем периоде решающее слово осталось за гостями. Они забросили шайбу на 44 минуте и победили — 2:3.

После дня отдыха, 29 ноября «Соколу» противостояла команда «СКА-ГУОР Карелия» из Кондопоги. В дебюте матча гости просто ошеломили новочебоксарцев напором атак и забросили три безответных шайбы за первые 4 минуты поединка. Стартовая двадцатиминутка так и закончилась со счетом 0:3. «Соколята» пытались найти выход из затруднительного положения, но и во втором периоде новочебоксарцам не удалось вернуться в игру. На две шайбы гостей хозяева ответили одним голом.

Перед решающей двадцатиминуткой счет был 1:5. В третьем периоде «соколята», навязав борьбу, забросили две шайбы, но это не помогло. Гости забили гол в пустые ворота и победили 3:6.

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Следующая игра на домашнем льду новочебоксарцев состоится 3 декабря. «Сокол» примет соседа по «подвалу» турнирной таблицы команду «Брянск».