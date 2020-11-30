В Чебоксарах открыта мемориальная доска Даниилу Эльменю

Мемориальная доска одному из организаторов Чувашской автономии, первому председателю Чувашского областного исполнительного комитета Даниилу Эльменю появилась вчера на фасаде здания Чувашского национального конгресса на улице Композиторов Воробьевых. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, президент МОО «Чувашский национальный конгресс» Николай Угаслов, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук, депутат Госсовета республики Петр Краснов. Примечательно, что мемориальная доска выдающемуся политическому деятелю открывается в год столетия Чувашской автономии.

Даниил Семенович Эльмень в послереволюционное время, в суровых условиях Гражданской войны уделял большое внимание появлению и развитию чувашской государственности, образования и культуры, был одним из активных организаторов перевода на чувашский язык произведений русских писателей и поэтов, школьных учебников.

«Этот человек был истинным патриотом своего народа и многое для него сделал, — сказал на торжественной церемонии Вячеслав Борисов. — Под его руководством были открыты новые школы, техникумы, вузы. Благодаря его усилиям были введены в действие лесопильные заводы, мастерские, принято решение о строительстве первой электростанции в Чебоксарах. Благодаря таким выдающимся личностям сегодня Чувашская Республика является достаточно авторитетным национальным образованием на территории Российской Федерации и не утратила тот дух, ту самобытность, которая закладывалась в период формирования ее государственности. Открывая этот мемориал для потомков, мы хотим еще раз отдать дань памяти и уважения нашему видному земляку».

Автором мемориальной доски стал скульптор Игорь Голубев.

Фоторепортаж Олега Мальцева

Здание Национального конгресса было выбрано не случайно — в двадцатых годах прошлого века здесь размещался Ревком Чувашской автономной области.