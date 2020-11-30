Цитата недели

НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ

министр энергетики РФ

«На рассмотрении Правительства России и Министерства энергетики находятся заявки на переход к целевой модели рынка тепла восьми городов с суммарным объемом заявленных инвестиций в сферу теплоснабжения в 60 млрд рублей. На рассмотрении Минэнерго — заявки Пензы, Чебоксар, Новочебоксарска, Саранска, Кирово-Чепецка, Тольятти и Абакана. В Правительство России внесена заявка Бийска. В 2018-2020 годах к ценовым зонам теплоснабжения уже были отнесены 13 населенных пунктов, в том числе два города-миллионника — Самара и Красноярск. Суммарно в ценовые зоны теплоснабжения будет привлечено более 152 млрд рублей. Кроме того, мы ожидаем, что в ближайшее время будут внесены документы по нескольким городам Дальневосточного федерального округа».