Биатлонистка Татьяна Акимова будет представлять Тюменскую область

Уроженка Чебоксар приняла такое решение после долгих лет выступлений за родную республику на соревнованиях самого высокого ранга.

Победительница личной гонки этапа кубка мира, призер чемпионата мира 2017 года и участница Олимпиады-2018 начала подготовку к предстоящему сезону в боевом режиме. Пропустив два года из-за рождения ребенка, Акимова старалась попасть в основной состав сборной уже на первые этапы кубка мира, но на отборочных стартах не смогла завоевать путевку в команду.

Теперь спортсменке для попадания в национальную дружину нужно показывать хорошие результаты на очередных российских стартах. Но в преддверии официального начала сезона Татьяна Акимова приняла решение не выступать за Чувашию и перейти в Тюменскую область.

«Решение назревало определенное время. Когда мы начали летнюю подготовку к сезону, думали, что регион готов нас поддержать. Но, видимо, там не справлялись с финансовой нагрузкой, — рассказал муж Татьяны Вячеслав Акимов в интервью агентству спортивных новостей «Тюменская арена». — Вся подготовка к сезону у нас прошла за свой счет».

«Мы не препятствовали выбору Татьяны, — сообщили «СЧ» в Министерстве спорта Чувашии. — Любой спортсмен имеет право жить и развиваться в той обстановке, которую посчитает для себя удобней». Также в Минспорте рассказали, что 23 ноября Департамент физической культуры и спорта Тюменской области обратился в ведомство с просьбой согласовать полный переход Татьяны Акимовой без параллельного зачета. Данный вопрос сейчас до конца прорабатывается.

Фото eurosport.com

Татьяна Акимова по-прежнему мечтает снова попасть в сборную страны.