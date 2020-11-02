Юные журналисты провели в Чувашии съемки сериала «География детства»

Лига юных журналистов при поддержке Института развития интернета работает над документальным сериалом «География детства». Он рассказывает о жизни детей со всех уголков России, их видении родины с ее национальными особенностями и многовековыми традициями. Эпизод, который увидел свет 15 ноября, посвящен Чувашской Республике.

За месяц с лишним съемочной группе Лиги юных журналистов удалось посетить четыре региона, выпуски которых вошли в первый сезон: «Дети Бурятии», «Дети Адыгеи», «Дети Крыма» и «Дети Чувашии». В нашу республику команда прибыла в октябре этого года. Творческий коллектив побывал в Чебоксарах, Канаше, Мариинском Посаде и Новочебоксарске, а также в некоторых районах республики. Хотя пандемия, конечно, внесла свои коррективы — материал пришлось отснять всего за несколько дней.

По задумке режиссера-сценариста Татьяны Мирошник, фильм рассчитан для семейного просмотра, ведь полезное и интересное для себя найдут здесь все члены семьи. По ее словам, в основу сериала легли положительные эмоции, ведь дети в каждом регионе старались максимально честно и открыто представить свою малую родину. И благодаря такому «детскому» видению каждый эпизод получился особенным.

Найти выпуск «Дети Чувашии» можно на видеохостинге YouTube и в социальной сети ВКонтакте в группе «Лига юных журналистов».