Сельские территории получат субсидии на разработку проектной документации

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сельским территориям республики будут предоставляться субсидии на разработку проектной документации капитального строительства социально-культурных объектов, проведение госэкспертизы этой документации и результатов инженерных изысканий. Это позволит им участвовать в мероприятиях федеральной госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Соответствующие изменения в одноименную республиканскую госпрограмму приняты на вчерашнем заседании правительства, которое провел Глава республики Олег Николаев.
Как доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, данные поправки внесены в правила предоставления субсидий, предусмотренные подпрограммой создания и развития инфраструктуры на сельских территориях. Дополнительно в перечень субсидируемых объектов включаются дошкольные учреждения, организации культурного досуга, социального обслуживания.
Документ очень важный, отметил Глава республики. Ведь только в этом году из-за отсутствия проектной документации у муниципалитетов они не смогли получить более 200 млн рублей. «Идею представили, одобрили, а деньги уплыли, — сказал он. — Сельчане не смогли вовремя получить те или иные объекты. Просьба — активно использовать принятый документ».

О перечне расходных обязательств муниципальных образований, софинансируемых за счет республиканского бюджета, на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов рассказал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Данный перечень разработан на основании предложений органов исполнительной власти — главных распорядителей средств республиканского бюджета и включает 59 позиций в сфере образования, культуры, строительства, транспортного хозяйства и дорожной деятельности, а также в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
В нем, в частности, закреплены пункты, касающиеся реализации проектов комплексного развития сельских территорий, формирования современной городской среды, улучшения жилищных условий граждан, модернизации и развития сферы ЖКХ, развития транспортной системы и туризма, проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая страна».
В постановлении также устанавливаются целевые показатели результативности предоставления субсидий из республиканского бюджета по каждому направлению, что позволит обеспечить взаимосвязь предоставляемых субсидий с полученными результатами выполнения мероприятий, повысить ответственность.
На заседании утверждены изменения в ряд уже действующих правительственных документов.

Опубликовано: 25 ноября 2020 г.


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