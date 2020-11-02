Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев попробовали свои силы на этапе кубка мира в Австрии

В австрийском Штубае прошел этап кубка мира по фристайлу в дисциплине «слоупстайл», в котором приняли участие представители Чувашии Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев. Соревнования стартовали с квалификации у женщин. Всего выступила 21 спортсменка. У Ланы Прусаковой не получилось показать все, на что способна, и она заняла последнее место. У мужчин конкуренция была еще острее. На старт вышли 56 атлетов со всего мира. Дмитрий Мулендеев был ближе к выходу в финал соревнований, но ему не хватило несколько баллов. В итоговом протоколе представитель Чувашии занял 22 место. Следующий этап кубка мира в дисциплине «слоупстайл» должен состояться в январе 2021 года во французском местечке Фон Роме.