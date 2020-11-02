Программа бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных больных COVID-19 начинает работу 20 ноября

«Алгоритм разработан и доведен до всех медицинских организаций. Сегодня работа начнется», – заявил 20 ноября на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

По его словам, в республику уже поступили лекарственные препараты на сумму 8,1 млн рублей. При том законтрактовано 20 млн рублей – почти половина средств от суммы, выделенной федеральным центром.

Разработанную по поручению Главы Чувашии Олега Николаева схему получения бесплатных препаратов в региональном Минздраве представили в эту среду.

В продолжение темы Владимир Степанов также отметил, что усиление амбулаторного сегмента, которое включает организацию Центров амбулаторной диагностики и лечения COVID-19, а также лекарственное обеспечение пациентов на дому, позволит снизить нагрузку на коечный фонд.