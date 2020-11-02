C 1 ноября изменился порядок выплат медработникам, работающим в «красной зоне»

Эту тему обсудили на заседании оперативного штаба по коронавирусу, которое прошло 20 ноября.

С ноября и до конца 2021 года новая выплата будет проходить через Фонд социального страхования за счет федерального бюджета, на ее размер повлияет количество отработанных «нормативных смен».

Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике Галина Николаева отметила, что 16 ноября в региональное отделение Фонда уже поступили средства для осуществления выплат медицинским работникам в размере 138,6 млн рублей.

«Первые выплаты мы должны будем произвести по итогам ноября, получив реестры от медицинских организаций по тому перечню, в котором приведены данные об оказывающих медицинскую помощь и контактирующим с пациентами с ковидом. Фондом социального страхования разработана справочная информация для медицинских организаций о категориях работников для формирования реестров, чтобы просчитать выплату за нормо-смену», – сообщила Галина Николаева.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил Минздраву Чувашии не затягивать с предоставлением реестров в региональное отделение Фонда социального страхования.

«Все выплаты должны быть доведены своевременно и в полном объеме. Понятно, что могут быть вопросы при переходе на новую схему оплаты. Все нужно проговорить заранее и вовремя предоставить все реестры от медицинских организаций, чтобы как можно быстрее довести до медицинских работников эти средства», — прокомментировал ситуацию Олег Николаев.

Отметим, что две недели назад руководитель региона поручил сохранить республиканские выплаты медработникам за работу с COVID-19.