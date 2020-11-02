Заболеваемость и смертность от COVID-19 в Чувашии намного ниже, чем в целом по стране

Такую информацию озвучил сегодня министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По словам главы ведомства, на 19 ноября смертность от COVID-19 в республике составляет 17,1 на 100 тысяч населения, что намного ниже, чем в целом по стране. В России этот показатель равен 23,2 на 100 тысяч населения.

Суточный темп прироста заболевших в Чувашии также ниже среднероссийского.

«Заболеваемость в республике составляет 916,7 на 100 тысяч населения, в Российской Федерации – 1345,1 на 100 тысяч населения. Суточный темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией равен 0,8%, в Российской Федерации — 1,2%», — сказал он.

По данным Минздрава Чувашии, на сегодня коронавирус выявлен у 11 286 жителей республики, 10 171 человек выздоровели.