Первая битва баскетбольной команды «ЧГУ–Атланта» — и сразу победа!

Баскетболистки стартовали в дебютном для клуба сезоне Суперлиги-2. В домашних стенах соперниками чебоксарок были мастерицы игры в оранжевый мяч из Перми.

До начала этого сезона университетская команда пробовала свои силы и достаточно успешно выступала в Студенческой суперлиге России. Настало время выйти на новый уровень. Клуб заявился в профессиональную лигу.

Пока некоторые коллективы сыграли в рамках чемпионата уже по 5-6 матчей, баскетболистки «ЧГУ–Атланта» долго ожидали дебютной встречи. И вот наступило 18 ноября. Хозяйки сразу негостеприимно отнеслись к команде «Парма–Кор» (Пермь). В первой четверти отрыв «ЧГУ–Атланты» достигал 12 очков. Казалось, в матче борьбы не будет. Ведь все предыдущие встречи Суперилиги-2 пермячки проиграли…

Но тут гостьям нужно отдать должное. После провального старта игры баскетболистки из Перми собрались, и начался совершенно другой баскетбол. К середине третьей четверти гостьям удалось сравнять счет, и после этого чаша весов лидерства раскачивалась то в одну сторону, то в другую. Начался непредсказуемый и тем особенно интересный женский баскетбол. Команды чередовали отличные комбинации с невзрачными бросками из сложных позиций. В основное время матча победителя выявить не удалось. Для этого потребовалась дополнительная пятиминутка. Даже в такой небольшой промежуток времени соперницы неоднократно обходили друг друга «на вираже» и поочередно перехватывали лидерство. Однако последнее слово осталось за баскетболистками «ЧГУ–Атланта». Хозяйки смогли забросить важные броски в концовке и одержали победу 81:77.

Самым результативным игроком «ЧГУ–Атланта» стала Олеся Огурцова, набравшая 19 очков. 18 баллов в копилку команды добавила Екатерина Кривошеина.

К СВЕДЕНИЮ В сезоне 2020–2021 года в Суперлиге-2, кроме баскетболисток из Чебоксар и Перми, выступают также команды из Ногинска, Красноярского края, Пензенской, Оренбургской и Новосибирской областей.

Фото cap.ru

Баскетболистки «ЧГУ–Атланта» вышли на новый уровень, но это не повод расслабляться.