Чувашские шартан, пряники, мед и козье молоко участвуют во всероссийском конкурсе «Вкусы России»

В октябре стартовал первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованный Минсельхозом РФ. Этот масштабный проект поможет производителям сельхозпродукции заявить о себе на всю страну и расширить рынок сбыта. Среди уникальных продуктов, представленных на национальный смотр, есть и четыре бренда от нашей республики. Это чувашский шартан, цивильские пряники, чувашский мед и козье молоко. С 19 ноября на сайте конкурса «Вкусы России» началось народное голосование. В первый день неплохо поднялись в рейтинге наши шартан и пряники, набравшие соответственно более 900 и 700 голосов. Завершится голосование 2 декабря, а затем будут определены финалисты в восьми номинациях. По результатам конкурса Минсельхоз сформирует карту вкусов России. Кроме этого, будет запущена программа поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания.
Опубликовано: 19 ноября 2020 г.
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