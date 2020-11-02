В ЧГУ будут готовить кадры для «ЭЛАРЫ»

Целевая подготовка инженерных кадров, объединение интеллектуального и материального потенциалов научных и производственных коллективов — эти и другие цели обозначены в соглашении о сотрудничестве, которое подписали на этой неделе ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров и генеральный директор АО «НПК «ЭЛАРА» и АО МНПК «Авионика» Андрей Углов. По словам Андрея Александрова, новое соглашение является продолжением эффективного сотрудничества университета и завода. «В ЧГУ действует научно-исследовательская лаборатория «Моделирование встраиваемых систем управления», оснащенная при содействии АО «НПК «ЭЛАРА», — сообщил он. — Кроме того, университет и завод выполнили ряд совместных научных исследований». «Мы очень заинтересованы, чтобы к нам приходили молодые, талантливые ребята и укрепляли кадровый потенциал предприятий», — отметил в свою очередь Андрей Углов.