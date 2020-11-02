Олег Николаев: Для нормальной работы маршрута №100 необходимо минимум 15 троллейбусов

Глава Чувашии в интервью газете «Грани» прокомментировал планы возобновить троллейбусное сообщение между Чебоксарами и Новочебоксарском.

«Троллейбусный маршрут между Чебоксарами и Новочебоксарском на бумаге существует до сих пор. Но, к сожалению, когда его запускали, не учли два момента.

Первый – полное дублирование автобусного маршрута № 101с.

Второй – чтобы троллейбус был удобен для пассажиров, а его существование экономически оправданным, на линию необходимо выпускать минимум 15 машин. И еще иметь резерв на случай поломки одного или нескольких троллейбусов.

Но выпустили всего четыре машины. Они, как правило, ездили полупустые, на них особо никто из пассажиров не рассчитывал. Отсюда и колоссальный убыток. Смысла в том, чтобы четыре троллейбуса просто курсировали, не было.

Сегодня идет большая работа по обновлению троллейбусного парка. Мы ожидаем поступления 68 новых машин. Возможно, мы пойдем на то, чтобы выделить из них необходимое количество для обслуживания маршрута Чебоксары – Новочебоксарск. Сейчас проводится тщательный анализ на предмет необходимости такого шага.

На данный момент в приоритете замена на четырех маршрутах маленьких автобусов на большие. Этот переход осуществится в ближайшие 3-4 месяца. Также вводим временный восьмой маршрут, чтобы разгрузить пассажиропоток.

Однако если в перспективе, особенно с учетом получения Новочебоксарском статуса ТОСЭР и увеличением перемещений жителей, возникнет необходимость во введении троллейбусного маршрута, мы будем к этому готовы», — рассказал Глава Чувашии Олег Николаев.

Фото из архива редакции