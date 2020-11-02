Мультимедийное издание под таким названием вручили детям и внукам тружеников тыла Порецкого района.

Как сообщается на сайте райадминистрации, издание подготовлено специалистами Государственного архива современной истории Чувашии.

В Порецком районе они побывали в ходе акции «Народная память. Сохраним Победу!», инициированной сотрудниками местных архива и музея. Столичным архивистам тогда удалось записать воспоминания пяти тружеников тыла о том, что пришлось пережить подросткам 6-12 лет в годы Великой Отечественной войны. Вообще издание состоит из 123 видеоинтервью на чувашском и русском языках, которые дополнены биографическими справками, фотографиями и документами из личных архивов тружеников тыла. По словам организаторов, «Здесь каждый – часть Великой Победы» представляет большую ценность, поскольку вобрало в себя живые голоса очевидцев тех далеких событий.