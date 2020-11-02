«Соколята» взяли первое очко

Новочебоксарский «Сокол» отправился в выездное турне в рамках Первенства НМХЛ. Первой остановкой стал городок Глазов на просторах Удмуртии, где «соколят» ожидали хоккеисты клуба «Прогресс».

Между играми Первенства НМХЛ в тренерском штабе новочебоксарцев произошли серьезные изменения. Спустя четыре года в родные пенаты вернулся тренер Сергей Нуржанов. В 2016 году он возглавил взрослую команду «Сокол», которую скоро расформировали и на ее базе создали клуб «Чебоксары». Сейчас же после увольнения из саратовского «Кристалла», который играет в Первенстве ВХЛ, Сергей Нуржанов снова приехал в Новочебоксарск, чтобы помочь уже молодым ребятам продемонстрировать отличный уровень мастерства в дебютном для «соколят» сезоне Первенства НМХЛ. Болельщики новочебоксарцев ожидали предстоящую встречу с оптимизмом, несмотря на отсутствие побед в турнире.

…На первых минутах игры, которая прошла 15 ноября, подо-печным Сергея Нуржанова удалось забросить две шайбы в ворота «Прогресса» усилиями Артура Гадельшина и Даниэля Хасанова. Хозяева, недовольные положением дел, сразу провели замену вратаря. Ближе к концу первого периода хоккеисты «Прогресса» сравняли счет, но не тут то было! Все тот же Артур Гадельшин забил второй для себя гол в игре и команды на перерыв отправились с минимальным преимуществом «соколят» — 2:3.

Во второй двадцатиминутке глазовчане показали, кто в доме хозяин, забросив в начале отрезка две безответные шайбы. На этот раз уже в составе «Сокола» произошла замена вратаря. Перед третьим периодом для новочебоксарцев еще ничего не было потеряно, но они уже проигрывали 4:3.

Решающий отрезок матча был богат на голы. В начале заключительной двадцатиминутки «соколята» не только сравняли счет, но и вышли вперед. Шайбы на счету Павла Свинцова и Никиты Матросова. Хоккеисты «Прогресса» опять догнали «Сокол», но у новочебоксарцев практически сразу нашелся ответ. Они в отличном стиле реализовали численное преимущество на площадке — Виктор Бураков переправил шайбу в сетку ворот хозяев. Натиск хоккеистов «Прогресса» нарастал с каждой минуты, и в конце встречи глазовчанам удалось сравнять счет и перевести матч в дополнительное время.

В овертайме шансы забросить шайбы были у обеих команд, но удача была на стороне хозяев. В упорной борьбе «соколята» проигрывают 7:6.

«Старались, бились, но из-за усеченного состава не хватило на концовку игры, — отметил после игры главный тренер «Сокола» Сергей Нуржанов. — Радует, что есть движение вверх, набрали первое очко».