«Волга» — гостиница и ресторан

Фото Конона Белкова, город Чебоксары, 1955 год.

Два здания на улице Карла Маркса — гостиница Горсовета и, напротив нее, дом Чувашсоюза построены с разницей в шесть лет. В 1982 году эти здания, более известные как гостиница «Волга» и ресторан «Волга», исчезли с карты города, освободив место под нынешнюю Красную площадь.

Парадоксально, но строительство гостиницы началось в конце 1930 года с разрушения. В октябре газета «Красная Чувашия» писала: «Рабочие, занятые на постройке гостиницы и ломке церкви в г. Чебоксарах объявили себя ударниками. Трудовой подъем рабочих гарантирует полное выполнение плана».

Дальше начали сказываться нехватка материалов, отсутствие специалистов — кто знает, сколь долго бы шло строительство, но летом 1931 года принимается решение о «постройке в Чувашии (Чебоксары) одной из гидроцентралей Волгостроя», и для размещения строителей решено было предоставить новую гостиницу. Стройматериалы сразу нашлись, нашлись и специалисты — уже в конце февраля 1932 года был закончен монтаж центрального отопления, и газета вышла с заголовком «Первое здание для рабочих Волгостроя — готово».

Гостиница строилась согласно основному принципу конструктивизма — функциональность без украшательства. И действительно получилась трехэтажная «коробка», украшенная разве что балконами над входом. Контраст с построенным напротив зданием Чувашсоюза был настолько ощутимым, что в 1939 году решили: «Чебоксарская гостиница с внешней стороны будет архитектурно оформлена».

Но такой, как на фотографии, гостиница стала только в 1950 году, к празднованию 30-летия Чувашской автономии. Примечательно, что гостиница была «архитектурно оформлена» действительно только с внешней стороны — со двора и с одного бока (это видно) она оставалась просто оштукатуренной.

При гостинице находилась столовая (слева виден вход в нее) — одна из немногих в городе, где обслуживали официанты — «хотели перейти на самообслуживание, да в горисполкоме не согласились, говорят — некультурно» рассказывали работники столовой. А церковь, на месте которой построили гостиницу, называлась Благовещенской, контуры ее сейчас обозначены на обновленной Красной площади.

В конце 1936 года газета сообщила: «В Чебоксарах на улице Карла Маркса начато строительство четырехэтажного каменного здания Чувашсоюза. Стройку намечено закончить в 1937 году». Чувашсоюз организация солидная, поэтому стройматериалов и специалистов хватало, но все равно строительство закончилась на год позже (ноябрь 1938-го), и здание получилось на этаж меньше. Уже знакомый нам инженер Куприянов, кстати, опять был недоволен — в письме в газету он указывал на недостатки, спрашивал, почему так получилось, и сам себе отвечал: «Только потому, что проектировали это здание не архитекторы и, вдобавок, отнеслись к делу несерьезно».

Вечно недовольный инженер вскоре успокоился — в феврале 1939 года на первом этаже был открыт ресторан. С тех пор это здание прочно ассоциируется с рестораном, несмотря на то, что после войны на верхних этажах размещались и министерство торговли, и кооперативный техникум, а сам ресторан одно время имел статус коммерческой чайной.

Между прочим, название «Волга» он получил только в 1953 году. «Когда сумерки спускаются на Чебоксары, на улице Карла Маркса загорается нежным зеленым цветом неоновая вывеска: «Ресторан «Волга» — писала в 1954 году наша газета. И продолжала: «До десяти часов вечера можно смело идти под эту вывеску. Но после десяти…» — далее шло перечисление всяческих безобразий. И ладно бы посетители просто хулиганили, но ведь: «Писатель Урдаш, изрядно напившись в ресторане, «забыл» рассчитаться… Учителя Сучков (школа № 2) и Кожевин (школа № 4) обманули официантку на половину стоимости… В состоянии сильного опьянения посещает ресторан сотрудница Чебторга Григорьева и, как правило, не рассчитывается за обед…» — это уже годом позже жалуется бухгалтер ресторана Н. Дерюгина. А в принципе, чего она ожидала от единственного ресторана в городе, насчитывающем тогда 100000 жителей?