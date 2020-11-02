Энергообъекты «Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии готовы к надежной работе зимой

ПАО «Т Плюс» на основании решения Минэнерго России получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2020-2021 года. Документ подтверждает выполнение энергокомпанией условий для обеспечения надежной работы энергообъектов в период низких температур и максимума нагрузок.

Компанией проведены все необходимые ремонты основного оборудования, а также заменено свыше 440 км трубопроводов, что на 23,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общие вложения в ремонтную кампанию 2020 года составляют 15 млрд рублей.

На энергообъектах в Марий Эл и Чувашии в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду отремонтировано 10 паровых турбин и 12 энергетических котлов, реализованы запланированные мероприятия на тепловых сетях. На ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию оборудования энергообъектов в двух республиках компания направила порядка 770 млн рублей. По сравнению с прошлогодними затратами уровень финансирования мероприятий увеличится более чем на 70 млн рублей. Запасы резервного топлива на станциях филиала соответствуют нормативам. Рабочие места укомплектованы обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом. Все необходимые тренировки с персоналом проведены своевременно.

Новости Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» смотрите на сайте компании http://www.tplusgroup.ru/org/mari-el/news/ и на странице компании в Фейсбуке: http://u.to/Pr9DCg

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

В состав филиала входят 3 теплоэлектростанции (Чебоксарская ТЭЦ-2, Новочебоксарская ТЭЦ-3, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2), Тепловые сети Марий Эл и Чувашии. Теплоэлектростанции филиала являются основным источником теплоснабжения в Чебоксарах и Йошкар-Оле, а также единственным источником в Новочебоксарске. Установленная электрическая мощность генерирующих объектов филиала — 1 006 МВт, тепловая — 2 758 Гкал/ч. Руководитель филиала — Ушаков Сергей Анатольевич.

«Т Плюс»