Какой станет «Росинка»?

Министр спорта Чувашии Василий Петров разместил на официальной странице ведомства в социальной сети ВКонтакте видеообращение к жителям республики с предложением принять участие в обсуждении проекта реконструкции Физкультурно-оздоровительного центра Минспорта Чувашии «Росинка» в Заволжье.

Он сообщил, что в ближайшие годы «Росинку» ожидает масштабная реконструкция и новое строительство и призвал жителей республики делиться своими идеями, как сделать детский лагерь, место для учебно-тренировочных сборов, проведения соревнований еще лучше. Чем наполнить инфраструктуру? Организовать спортивные и развлекательные площадки? Усовершенствовать здания?

Все эти предложения можно прислать в Минспорта Чувашии на электронную почту sport41@cap.ru до 1 декабря включительно.

Кстати, на прошлой неделе жители Мариинского Посада приняли участие в общественных слушаниях по благоустройству города наряду с экспертами, местными и республиканскими властями. Так впервые был протестирован новый формат открытого, свободного и непосредственного обсуждения муниципальных проектов.