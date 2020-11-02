Девочка из Чебоксар стала «маленькой мисс Россия – 2020»

Восьмиклассница Арина Авксентьева вспоминает, что моделью хотела стать еще в раннем детстве. С одиннадцати лет она начала интересоваться миром моды, смотрела по телевизору конкурсы красоты, примеряла наряды. Однако родители не сразу одобрили желание девочки с головой погрузиться в модельный бизнес.

Сначала Арина окончила начальную школу, причем на «отлично» по всем предметам, и поступила в чебоксарскую гимназию № 1.

Зато уже через неделю после начала учебы в пятом классе Арина приняла участие в конкурсе «Фотомодель по-детски-4» и одержала победу. А в этом году она стала сначала «юной мисс Чувашия», а теперь одержала победу и на всероссийском уровне — стала обладательницей Гран-при и абсолютным победителем в конкурсе «Маленькие мисс и мистер Россия», в котором приняло участие более 300 человек.

Участницы конкурса три раза выходили на сцену с разными номерами: выход в национальных костюмах, дизайнерское задание и творческий конкурс, где Арина исполнила танец с перевоплощением из девушки-агента в леди. Прямо на сцене ее цивильный жилет и белая рубашка превратились в роскошное бальное платье.

Сейчас Арина готовится к участию в еще одном всероссийском конкурсе — «Мини-мисс Россия». Названия этих двух мероприятий похожи, но все же сами конкурсы отличаются. В первую очередь составом участников и критериями их оценивания. А в следующем году «маленькую мисс Россия-2020» ждет поездка на Международную Неделю моды и искусств во Франции. Это подарок от организаторов «Маленьких мисс и мистер Россия».

В планах на чуть более отдаленное будущее у Арины — успешное окончание школы и поступление в МГУ. «С профессией пока еще не определилась, но, наверное, что-то связанное с математикой», — говорит она. К счастью, у нее еще есть для этого достаточно времени.

Фото из архива Арины Авксентьевой

Арина не только успешно выступает в модельных конкурсах, но и хорошо учится в школе, а после уроков еще и занимается с репетиторами.