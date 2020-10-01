Готовность бассейна в Аликово составляет 65%. Срок сдачи — декабрь

Все наружные работы и благоустройство территории должны быть закончены до минусовых температур. На данный момент строительство завершено на 65%, сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии. Подрядчик планирует сдать плавательный бассейн в селе Аликово в конце этого года.

На новом спортобъекте закончено устройство стяжки основания чаши бассейна. Для подачи артезианской воды в бассейн пробурена и обустроена скважина, установлена водонапорная башня.

Что касается отделочных работ, то подрядная организация завершила штукатурку стен и монтаж перегородок.

Фасад здания уже утеплен и рабочие приступили к облицовке керамогранитной плиткой. Также на этой неделе были закончены работы по устройству основания из монолитного железобетона для теплого перехода в ФОК «Хелхем». Завершено устройство фундамента под блочно-модульную котельную и дымовую трубу. Сама блочно-модульная котельная заказана, и ее поставка ожидается в конце октября.

Напомним, 25-метровый плавательный бассейн при физкультурно-спортивном комплексе «Хелхем» в селе Аликово строят по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На строительство бассейна направили более 110 млн рублей.

В мае Глава Чувашии Олег Николаев посетил стройку. «Для нас проект «Спорт — норма жизни», в рамках которого ведется строительство бассейна, является одним из важнейших. Мы особое внимание уделяем и будем уделять развитию спортивной инфраструктуры по всем направлениям, но прежде всего, чтобы обеспечивать массовый спорт, чтобы объекты, которые реализуются в рамках национальных проектов, были доступны для граждан всех возрастных категорий, и все могли ими пользоваться», — сказал он тогда.