В Козловском районе собирают информацию о строителях Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Администрация Карачевского сельского поселения обратилась к местным жителям с просьбой откликнуться тех, кто помнит, как их родители, бабушки и дедушки, другие родственники копали окопы, что они рассказывали об этом времени. Может у кого-то остались вещи, документы, связанные с этими событиями.

Особый интерес козловчан к героям, работавшим в тылу в годы Великой Отечественной войны, не случаен. В районе, недалеко от села Байгулово, рядом с федеральной трассой М-7, на 3 га земли запланировано строительство большого мемориального комплекса федерального значения «Строителям безмолвных рубежей…», который откроется уже в октябре следующего года.

Впрочем, для сохранения памяти об этом подвиге не лишней будет помощь жителей не только Козловского района, но и всей республики. Говоря о новом масштабном проекте, нужно отметить, что важную работу выполняют сейчас сотрудники Государственного исторического архива Чувашии и Чувашского государственного института гуманитарных наук. Они собирают редкие, сохранившиеся документы тех лет. А в следующем году, который в нашей республике пройдет под знаком памяти трудового подвига строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей, заработает специализированный портал, на котором будет собрана подробная информация и о самом строительстве, и о строителях.