Чувашские следж-хоккеисты вернулись из Ленинградской области с медалями

Команда «Атал» приняла участие в турнире по следж-хоккею, посвященном памяти Рафаэля Зиновьева — мальчика, который стоял у истоков детской лиги этого вида спорта.

Перед состязаниями в Ленинградской области свой пламенный привет хоккеистам «Атала» передал их одноклубник Михаил Козлов, великолепно сыграв на гитаре композицию Виктора Цоя «Группа крови». Сам Михаил сейчас тренируется с юношеской сборной России, поэтому не смог помочь клубу на соревнованиях, но таким образом он поддержал боевой дух своих товарищей.

В спортивных же баталиях на ледовой арене кроме команды из столицы Чувашии участвовали два следж-хоккейных коллектива из Ленинградской области — «СКА-Стрела» и «Red Rocket». Команда из Чебоксар провела четыре матча. С клубом «СКА-Стрела» встречи завершились в пользу хозяев со счетом 9:0 и 5:3. А по результатам игр с дружиной «Red Rocket» заслуженную победу праздновали хоккеисты из столицы Чувашии — 9:0 и 10:1. В одном из поединков нападающий чебоксарской команды Константин Орлов забросил шесть шайб. По итогам турнира «Атал» завоевал серебряные награды. На первом месте — «СКА-Стрела», на третьем — «Red Rocket».

В рамках торжественного награждения были отмечены и лучшие игроки соревнований. В рядах «Атала» лучшим защитником стал Данила Питеркин, из нападающих выше всяких похвал проявили игровые качества Константин Ершов и Демид Чурбанов, а вне конкуренции среди вратарей соревнований был признан Кирилл Лазарев. В номинации «Доброе сердце» приз получил форвард «Атала» Данила Болотаев.

Фото cap.ru

В составе следж-хоккейной команды «Атал» играют не только мальчики, но и одна девочка — защитник Елизавета Самушкова.