Анжелика Сидорова — номинант Национальной спортивной премии

Награда, утвержденная Министерством спорта России, вручается в 11 номинациях. Званием лауреата премии отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ, спортивные сооружения и даже субъекты Федерации, которые внесли весомый вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни. Также победителей ждет денежное вознаграждение размером один миллион рублей. Анжелика Сидорова, выступающая за Москву и Чувашию, является действующей чемпионкой мира по прыжкам с шестом, шестикратной чемпионкой России в помещениях, двукратной чемпионкой Европы. В номинации «Гордость России» она соревнуется за звание спортсменки года с тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Диной Авериной и трехкратной чемпионкой Европы по спортивной гимнастике Ангелиной Мельниковой.

Народное голосование проходит на сайте Национальной спортивной премии sport-premia.ru и продлится до 1 ноября. Параллельно свое решение вынесет экспертный совет, в который вошли известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры. Затем результаты будут суммированы. Имена победителей объявят 9 декабря в Москве.