Поздравление Олега Николаева со 100-летием комсомола Чувашии

Уважаемые ветераны комсомола Чувашской Республики!

Дорогие друзья!

Поздравляю со 100-летием со дня образования комсомольского движения в Чувашии! За этой датой – целая эпоха, тысячи судеб. Для многих комсомол стал школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, помогал развивать лидерские качества и умение реализовать себя в самых разных сферах. Борьба с голодом и неграмотностью, беспримерный воинский и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, Всесоюзные ударные комсомольские стройки: Химкомбинат, Чебоксарская ГЭС, Чебоксарский завод промышленных тракторов и объекты Нечерноземья, участие в освоении космоса и целины – все эти славные свершения чувашского комсомола вписаны в историю нашей республики.

Уверен, что лучшие традиции комсомольцев – целеустремленность, энергию, активную гражданскую позицию, ответственность за судьбу Отечества – бережно сохранит и приумножит подрастающее поколение, нынешняя молодежь, общественники и волонтеры.

Я передаю самые добрые пожелания всем, кто прошел школу комсомола, кто был частью этой уникальной, не имеющей аналогов в мировой истории, общественной организации. От души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в том, что нет трудностей, которые нельзя преодолеть!

Глава Чувашской Республики О. Николаев