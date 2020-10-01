В одной из новостроек Чебоксар задержаны похитители батарей

В микрорайоне Солнечный в прошедшую субботу полиция задержала двух мужчин 34 лет, которые пытались украсть из еще не заселенных квартир металлические радиаторы и полотенцесушители.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии. Злоумышленники выламывали двери, выносили батареи и складывали их в подъезде, чтобы позже вывезти. Один из жильцов услышал странный шум и вызвал полицию. Сотрудники ППС приехали своевременно и задержали преступников, не дав им совершить задуманное. В настоящее время причастность задержанных к преступлению установлена, ущерб оценивается более чем в 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).