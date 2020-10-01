«Чебоксарские Ястребы» сражались до последней секунды

В первой игре ответного матча 1/8 финала Кубка России по баскетболу команда из Чувашии смогла навязать борьбу более мастеровитому сопернику, проиграв на своей площадке со счетом 86:94. Практически всю первую половину следующей, гостевой встречи чебоксарцы выступали в роли «догоняющих». Отрыв хозяев достигал 12 очков. Именно в этот кульминационный момент «Ястребы» совершили рывок 15:0 и переломили ход игры.

Во второй половине разгорелась ожесточенная борьба. Счет менялся, словно на американских горках — то в одну, то в другую сторону. При этом за две минуты до финального свистка, после реализации двух штрафных бросков Антоном Богданом, «Ястребы» повели шесть очков и были в одном броске от выхода в 1/4 финала Кубка России…

Но мастерство баскетболистов клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграло свою роль. В ответной атаке команда хозяев усилиями Александра Захарова, забросившего 3-очковый бросок, окончательно остудила пыл «Ястребов». К чести баскетболистов из Чувашии, им удалось удержать победу в конкретной игре. Итоговый результат 88:92 в пользу подопечных Худаева. Самым результативным игроком «Ястребов» стал Сергей Харитонов, набравший 18 баллов. По 14 очков в копилку команды добавили Антон Богдан и Константин Кадыков.

Следующий матч уже в рамках Суперлиги-2 «Чебоксарские Ястребы» проведут дома против клуба «Барнаул» 29 октября.

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По сумме двух матчей команда «Темп-СУМЗ-УГМК» оказалась сильнее «Ястребов» со счетом 182:178 и вышла в 1/4 финала Кубка России.