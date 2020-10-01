В Цивильске вручили ключи от автомобилей «скорой помощи» и открыли памятник

Три десятка автомобилей «скорой помощи» выделены Республиканской станции скорой помощи правительством России. Половина, а вернее 16 автомобилей уже поступили в Чувашию. Закуплены они за счет федерального бюджета.

Накануне Дня работника автомобильного транспорта ключи от новеньких «газелей» и «соболей» получили Алатырский, Батыревский, Шумерлинский, Вурнарский, Цивильский районы и город Новочебоксарск. Вручали ключи в Цивильске, куда приехали водители практически всех подстанций республики: лучшим из них вручали грамоты и объявляли благодарности за хорошую работу.

Главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе, поздравляя своих сотрудников с праздником, отметила, что без водителей «скорая помощь» работать не сможет и на них сейчас, как и на медиков, легла дополнительная нагрузка.

— Увеличилось количество вызовов, количество тяжелых больных, и это общее дело — оказать медицинскую помощь экстренно и эффективно. В этом нам обязательно помогают водители.

Сами водители уже привыкли работать на хорошей технике, и времена, когда приходилось ремонтировать рассыпающиеся машины чуть ли не за свой счет, вспоминают неохотно. Один из водителей со стажем только отмахнулся от назойливых журналистов: «Что вспоминать прошедшее? Получили в очередной раз хорошие машины, надо работать. Вызовов очень много, бывает, за смену на подстанцию даже не заезжаем, так и курсируем: адрес — больница — адрес. Тяжело, конечно. Никогда не знаешь, где окажешься. Если наша бригада ближе всех к больному, то мы и едем к нему, неважно какой район».

Надо напомнить, что у нас в республике все районные подстанции «скорой помощи» объединены в одно учреждение. Предположим, выехала бригада Ядринского района в Чебоксары с пациентом, эвакуировала его в больницу, возвращается домой. Машина уже едет по Моргаушскому району, а в это время оттуда поступил вызов, например, из деревни Калайкасы. И бригада выезжает к больному. Благодаря такой организации время «доезда» медиков до пациента в Чувашии одно из самых низких в стране.

Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволяет врачам оказывать реанимационную помощь как пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, так и пациентам с острым инфарктом миокарда или инсультом.

После церемонии вручения ключей состоялась еще одна: в Цивильске открыли памятник первому автомобилю «скорой помощи». Теперь на территории подстанции стоит модель санитарного автомобиля на шасси ГАЗ-55, который выпускался в 1938-1950 годах. Сделана она руками заключенных исправительной колонии № 9, которая расположена в Цивильске. Памятник имеет высоту 1,2 метра и длину 2 метра.

Фото Максима Васильева

Цивильск становится городом памятников разным службам. Уже есть скульптура почтальона Печкина с велосипедом. А сейчас появился памятник «скорой».