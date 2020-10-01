Энергетики «Т Плюс» отмечены наградами Минэнерго России за вклад в обеспечение надежной работы энергообъектов в условиях пандемии COVID-19

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пятеро сотрудников «Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии отмечены наградами Минэнерго России за большой личный вклад в обеспечение надежной работы энергообъектов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Среди отмеченных Благодарностью:

  • Алексей Калягин, слесарь по обслуживанию тепловых сетей (Тепловые сети, г. Чебоксары)
  • Евгений Тимофеев, электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (Центральная ремонтная служба, г. Чебоксары)
  • Наталья Нехорошкова, ведущий инженер по химическому оборудованию (котлотурбинный цех, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2)
  • Леонид Марченков, старший машинист турбинного отделения (котлотурбинный цех, Новочебоксарская ТЭЦ-3)

Почетной грамотой министерства награжден:

  • Андрей Воскресенский, начальник управления в г. Чебоксары Центра разработки и поддержки информационных систем в г. Кирове ООО «ИТ Плюс».

Каждый из них не только добросовестно выполнял свой профессиональный долг, оставаясь в период массовой самоизоляции на трудовом посту на предприятиях компании, но и нес дополнительную нагрузку, добровольно исполняя обязанности самоизолировавшихся коллег.

«ТЭЦ и тепловые сети не могут прекратить свою работу ни при каких условиях – от них зависит жизнь общества. Такая ответственность накладывает дополнительные обязательства и коллектив филиала с ними справляется. Награды, полученные коллегами, еще раз это подтверждают», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.

Отметим, что с началом распространения COVID-19 «Т Плюс» были предприняты все возможные меры защиты здоровья персонала компании с целью продолжения бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей.

На всех энергообъектах персонал был обеспечен антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до сотрудников были доведены все рекомендации по гигиене и профилактике. Выполнялась регулярная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. На всех производственных площадках, в офисах и других локациях была организована ежедневная термометрия.

Меры профилактики, которые и в настоящее время продолжают действовать на всех объектах компании в Марий Эл и Чувашии, позволили не допустить распространения инфекции среди сотрудников «Т Плюс».

 

Опубликовано: 23 октября 2020 г.


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