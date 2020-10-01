Энергетики «Т Плюс» отмечены наградами Минэнерго России за вклад в обеспечение надежной работы энергообъектов в условиях пандемии COVID-19

Пятеро сотрудников «Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии отмечены наградами Минэнерго России за большой личный вклад в обеспечение надежной работы энергообъектов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Среди отмеченных Благодарностью:

Алексей Калягин, слесарь по обслуживанию тепловых сетей (Тепловые сети, г. Чебоксары)

Евгений Тимофеев, электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (Центральная ремонтная служба, г. Чебоксары)

Наталья Нехорошкова, ведущий инженер по химическому оборудованию (котлотурбинный цех, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2)

Леонид Марченков, старший машинист турбинного отделения (котлотурбинный цех, Новочебоксарская ТЭЦ-3)

Почетной грамотой министерства награжден:

Андрей Воскресенский, начальник управления в г. Чебоксары Центра разработки и поддержки информационных систем в г. Кирове ООО «ИТ Плюс».

Каждый из них не только добросовестно выполнял свой профессиональный долг, оставаясь в период массовой самоизоляции на трудовом посту на предприятиях компании, но и нес дополнительную нагрузку, добровольно исполняя обязанности самоизолировавшихся коллег.

«ТЭЦ и тепловые сети не могут прекратить свою работу ни при каких условиях – от них зависит жизнь общества. Такая ответственность накладывает дополнительные обязательства и коллектив филиала с ними справляется. Награды, полученные коллегами, еще раз это подтверждают», — отметил директор филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» Сергей Ушаков.

Отметим, что с началом распространения COVID-19 «Т Плюс» были предприняты все возможные меры защиты здоровья персонала компании с целью продолжения бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей.

На всех энергообъектах персонал был обеспечен антисептическими растворами, дополнительными средствами индивидуальной защиты, до сотрудников были доведены все рекомендации по гигиене и профилактике. Выполнялась регулярная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. На всех производственных площадках, в офисах и других локациях была организована ежедневная термометрия.

Меры профилактики, которые и в настоящее время продолжают действовать на всех объектах компании в Марий Эл и Чувашии, позволили не допустить распространения инфекции среди сотрудников «Т Плюс».