Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем работника автомобильного транспорта

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники и ветераны отрасли автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Бесперебойное и безопасное транспортное сообщение – основа экономической и социальной активности населения. От эффективности автотранспортных перевозок во многом зависит выполнение производственных и хозяйственных задач предприятий региона.

В Чувашии зарегистрировано более 360 тысяч единиц автомобильного транспорта. Четкая и надежная работа профессионалов в сфере автотранспорта – важное условие динамичного развития социально-экономического потенциала республики.

Желаю всем работникам отрасли автомобильного и городского пассажирского транспорта взаимного уважения на дороге, исправной техники и безаварийных рейсов. Здоровья вам и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 23 октября 2020 г.


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