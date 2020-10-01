Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем работника автомобильного транспорта

Уважаемые работники и ветераны отрасли автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Бесперебойное и безопасное транспортное сообщение – основа экономической и социальной активности населения. От эффективности автотранспортных перевозок во многом зависит выполнение производственных и хозяйственных задач предприятий региона.

В Чувашии зарегистрировано более 360 тысяч единиц автомобильного транспорта. Четкая и надежная работа профессионалов в сфере автотранспорта – важное условие динамичного развития социально-экономического потенциала республики.

Желаю всем работникам отрасли автомобильного и городского пассажирского транспорта взаимного уважения на дороге, исправной техники и безаварийных рейсов. Здоровья вам и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев