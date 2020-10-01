Сегодня в Чувашии отмечают День памяти великого просветителя Ивана Яковлева

Дорогие соотечественники!

23 октября мы отмечаем День памяти выдающегося деятеля культуры и просветителя чувашского народа, составителя чувашского алфавита, создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлевича Яковлева.

У каждого народа есть великие люди, чьи имена оставили след в истории и продолжают гордо звучать в веках. Имя Ивана Яковлева и его выдающиеся труды стали для чувашского народа бессмертными.

Духовное завещание Ивана Яковлева чувашскому народу наполнено мудрыми наставлениями, которые имеют колоссальное значение для воспитания подрастающего поколения. В их основе – фундаментальные нравственные ценности, уважительное отношение к труду и любовь к родному слову.

Мы всегда будем помнить, беречь, чтить педагогическое наследие просветителя.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев