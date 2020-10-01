В Чувашии выбрали народного участкового

Участковый уполномоченный отдела полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары Айрат Умеров представит республику в финале Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый — 2020». На региональном этапе конкурса среди 13 претендентов со всей Чувашии капитан полиции получил наибольшую поддержку в онлайн-голосовании на сайте республиканского МВД. Айрат Умеров служит в органах внутренних дел с 2007 года, более 6 лет он трудится в должности участкового, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии. В его ведении 12 многоквартирных домов в новоюжном районе Чебоксар и более 3,5 тысячи граждан. Всероссийский конкурс «Народный участковый», напомним, проходит в десятый раз. Имя самого народного Анискина страны назовут в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается в России 17 ноября.