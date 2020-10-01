Жительницы Чебоксар лишились денег при попытке купить авиабилеты через интернет

На прошлой неделе в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Чебоксары обратилась 30-летняя горожанка. Она сообщила о том, что при попытке купить через интернет авиабилет на один из турецких курортов у нее похитили свыше 18 тысяч рублей. Заполняя анкету на сайте, путешественница предоставила все личные данные, в том числе и секретный код банковской карты. Подтвердив оплату, женщина стала ждать обещанной электронной версии билета. Но вместо этого ей стали приходить сообщения о списании средств с банковского счета. Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, похожим способом потеряла свои сбережения и 43-летняя чебоксарка, тоже планировавшая лететь в Турцию. Мошенники похитили у нее 16 тысяч рублей.