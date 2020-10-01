«Сбер» – это не только про деньги

Сбербанк представил новый проект — систему сервисов из 57 компаний, оказывающих различные услуги.

Об этом и о многом другом рассказал на пресс-конференции Сергей Анисимов, и.о. управляющего Чувашским отделением банка. По собственному признанию, он впервые выступал без галстука, чтобы соответствовать изменяющемуся стилю работы и общения.

Основной финансовой платформой новой компании под названием «Сбер» станет «Сбербанк», который тоже изменится. Обновления затронут внешний вид и дизайн помещений офисов, оборудование и форму сотрудников, появятся новые подходы к обслуживанию клиентов, новый дизайн логотипа. Чтобы воспользоваться услугами банка, даже не обязательно будет брать с собой паспорт — специальная биометрическая система сможет идентифицировать личность клиента по его лицу.

Некоторые из новых сервисов уже действуют на территории Чувашии. Жители республики могут заказывать еду из дома, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, пользоваться медицинскими услугами, оформлять ипотеку и страховать имущество онлайн. И это еще далеко не все.

Как рассказал Сергей, на территории нашей республики недавно началась реализация проекта «СберЗдоровье», в рамках которого можно получить бесплатные онлайн-консультации с врачами, причем на связь будут выходить врачи, проживающие именно на территории Чувашии. Также в рамках проекта чебоксарской Городской клинической больнице № 1 бесплатно было передано оборудование, которое по данным компьютерной томографии с точностью 94% сможет определить, болен человек коронавирусом или нет.

А сопровождать клиентов по сложному и многообразному миру сервисов и услуг будут целых три голосовых помощника: Сбер, Джой и Афина. Они помогут найти ответы на интересующие вопросы, запишут к врачу, закажут пиццу, оплатят мобильную связь…

По словам Сергея Анисимова, полный переход к новому формату предполагается осуществить за три года.