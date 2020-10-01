В Чувашии открыт еще один фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Новое Арланово Яльчикского района 14 октября открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он заменит старый, который был построен еще в 1977 году и сегодня уже не пригоден для приема граждан.

Новый ФАП — уже тринадцатый по счету в районе. Он обеспечен всеми необходимыми инструментами и оборудованием, соответствует установленным санитарным требованиям. В этом убедились приехавшие на открытие пункта вице-премьер — и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов и депутат Госсовета Чувашии Петр Краснов.

Действительно, условия для обслуживания населения здесь комфортные. Есть смотровая, процедурная, кабинет приема, кабинет здорового ребенка. Функционал фельдшерско-акушерского пункта широк — оказание доврачебной помощи, профилактические и диспансерные осмотры, учет и патронаж беременных и родильниц. И даже лекарственные препараты при необходимости тут можно будет приобрести.

Во время осмотра одному из гостей, Петру Краснову, измерили давление. Можно сказать, это было своеобразным тестированием работы ФАПа. Первый пациент остался доволен профессиональным обслуживанием, несмотря на то, что заведующая пунктом Галина Александрова немного волновалась. Ведь привычная процедура проходила в окружении прессы и высоких гостей.

СПРАВКА «СЧ» Модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Новое Арланово Яльчикского района построен в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Новоарлановский ФАП будет обслуживать 400 жителей трех деревень: Новое Арланово, Старое Арланово и Эшмикеево. Радиус обслуживая — 4 км. Расстояние до Яльчикской центральной районной больницы — 23 км.

«Очень важно, что в шаговой доступности создаются замечательные условия для поддержания здоровья», — отметила Алла Салаева.

«Я действительно рад сегодня присутствовать здесь. Для меня, как для министра здравоохранения, важно здоровье каждого жителя республики. И отрадно, что новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать порядка 400 человек», — сказал во время торжественной церемонии Владимир Степанов.

Для самих сельчан открытие нового ФАПа стало большим праздником. Местные жители на заднем дворе медицинского учреждения разбили аллею, на которой высадили 75 кедров и елей в память об этом дне и о Победе в Великой Отечественной войне.

Фото cap.ru

«Пусть в новый ФАП заходят не столько с жалобами на самочувствие, сколько для профилактики болезней», — написала на своей странице в Инстаграме Алла Салаева.