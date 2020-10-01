Госсовет утвердил Алевтину Федорову в должности детского омбудсмена

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

16 законопроектов были рассмотрены на очередной сессии Госсовета Чувашии. Среди поддержанных депутатами документов — и законопроекты, внесенные Главой республики.
Так, в частности, был принят закон о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике». «Этот документ направлен на повышение инвестиционной активности, — пояснил заместитель председателя Кабинета министров республики — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. — В нем, в том числе, предусматривается распространить налоговые льготы по налогу на прибыль — на 3 процентных пункта — при привлечении инвестиций на сумму более 50 млн рублей, для организаций, которые зарегистрированы за пределами Чувашии, но обособленные подразделения которых располагаются в нашей республике».
На сессии Госсовета также утвердили уполномоченного по правам ребенка в Чувашии (эта должность была вакантна с мая 2020-го). Новым детским омбудсменом стала первый заместитель министра образования и молодежной политики Алевтина Федорова. За нее проголосовали 36 депутатов из 41. Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы республики, кандидатура Федоровой на эту должность ранее была согласована Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

ИЗ ДОСЬЕ
Алевтина Федорова родилась 20 апреля 1974 года. Получила образование в ЧГУ имени И.Н. Ульянова — по специальностям «История» и «Юриспруденция» и в МГГУ имени М.А. Шолохова — по профилю государственного и муниципального управления. Прошла путь от учителя до директора чебоксарской школы №?47. С марта 2017 года работает в Минобразования я республики.
Опубликовано: 15 октября 2020 г.


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