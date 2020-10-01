«Спартак» сохраняет лидерство на чемпионате Чувашии по футболу

Команды выявляли сильнейших в шестом туре первенства республики

Чемпионат Чувашии не перестает удивлять любителей самой популярной игры с мячом — за три матча был забит 21 гол!

Самая упорная по накалу встреча выдалась в Цивильске, где местный «БоМиК» принимал команду «Шумерля-ШЗСА». В дебюте встречи клубы обменялись забитыми мячами, примерно равная борьба шла до конца второго тайма. Лишь к 75 минуте игры гостям удалось сломить сопротивление хозяев. Итоговый результат — 1:3 в пользу шумерлинцев.

В двух других матчах борьбы не получилось. В Канаше лидер чемпионата «Спартак» в одну калитку выиграл у местного «Локомотива», забив хозяевам восемь мячей и пропустив в свои ворота лишь один. И в Комсомольском районе, где аутсайдеры первенства «Чурачики» противостояли вурнарскому «Химику-Августу», игра развивалась по схожему с матчем в Канаше сценарию — результат 2:6 в пользу гостей. «Химик-Август», занимая второе место в чемпионате, отстает лишь на один балл от «Спартака». Вся борьба еще впереди!

Следующие матчи чемпионата Чувашии по футболу состоятся 17 и 18 октября.