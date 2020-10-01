АНДРЕЙ КОЧЕНОВ

руководитель федерального Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в РФ

«Мы предлагаем праздновать всероссийский День отца в третье воскресенье октября. Эта дата близка ко дню рождения великого русского воина Дмитрия Донского, отца двенадцати детей. Он был не только государственным деятелем, но и прекрасным отцом и мужем. Таким образом, мы сохраним связь времен. Важно смотреть не на сторону, а в глубину своей истории, опираясь на собственные традиции и корни… А чтобы федеральный праздник появился, важно начать его поддерживать и праздновать в регионах. День отца уже отмечают Калининградская область, Чувашия и другие регионы страны. А теперь и Тюменская область выступает в поддержку данной инициативы».