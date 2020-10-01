Чувашская энергосбытовая компания напоминает о дистанционных сервисах обслуживания клиентов

С 15 октября начинается прием показаний приборов учета электроэнергии. Для безопасности потребителей и с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции Чувашская энергосбытовая компания рекомендует потребителям воспользоваться интерактивными сервисами.

«Мы еще раз напоминаем потребителям об удобстве и безопасности использования онлайн-сервисов компании. Для получения большинства услуг необязательно посещать клиентские офисы. Потребители электроэнергии могут воспользоваться дистанционными сервисами, которые позволяют решить все возникающие вопросы не только по своему лицевому счёту, но и проявить заботу о своих близких – папах, мамах, бабушках и дедушках», — отмечает исполнительный директор Александр Гончаров.

Отметим, что при посещении клиентских офисов Чувашской энергосбытовой компании необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Получить консультацию по состоянию лицевого счёта можно:

по телефонам Единого контактного центра: (88352)36-80-03, 8 800 200 07 42 (звонок бесплатный);

через интернет-приёмную Чувашской энергосбытовой компании ;

в официальных пабликах компании в социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук.

Передать показания приборов учета можно через:

«Личный кабинет клиента» на сайте организации.

Мобильную версию сервиса «Личный кабинет клиента».

Чат-бот в Viber. Отправить показания счетчика можно в период с 15 по 25 число круглосуточно, в любое удобное время, в том числе, в праздничные и выходные дни.

По телефонам Единого контактного центра (ЕКЦ) 8-8352-36-80-03, 8 800 200 07 42 (в будние дни — с 8:00 до 17:00, с 20 по 25 число каждого месяца, включая выходные и праздничные дни, — с 8:00 до 21:00). Данные передаются в автоматизированном режиме (без участия оператора) с помощью системы голосового распознавания или кнопочного меню. В случае двух неудачных попыток система переведет звонок на сотрудника Контактного центра.

(в будние дни — с 8:00 до 17:00, с 20 по 25 число каждого месяца, включая выходные и праздничные дни, — с 8:00 до 21:00). Данные передаются в автоматизированном режиме (без участия оператора) с помощью системы голосового распознавания или кнопочного меню. В случае двух неудачных попыток система переведет звонок на сотрудника Контактного центра. По электронной почте или смс-сообщением https://ch-sk.ru/sms-i-elektronnaya-pochta.

Через сервис «Сбербанк-онлайн» (с 15 по 25 число каждого месяца).

Оплата дистанционно: