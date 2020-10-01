В Чебоксарском районе прошел Всероссийский фестиваль спорта и здоровья пожилых людей

В его рамках был проведен и финальный этап республиканской спартакиады среди лиц старшего возраста «Спортивное долголетие».

По программе спартакиады в Чувашии уже прошли соревнования по настольному теннису, шашкам, шахматам, пулевой стрельбе, плаванию и дартсу. А в финальном этапе ветераны состязались в северной ходьбе (передвижение с палками), легкоатлетических забегах на 200 метров и в комбинированной эстафете.

В день соревнований на стадионе в Кугесях собрались более 180 спортсменов из 18 муниципалитетов республики. Еще перед торжественной церемонией открытия любители спорта поделились эмоциями с корреспондентом «СЧ». «Без спорта своей жизни не представляю — хожу по 10-15 км в день», — рассказала призер Всероссийских соревнований по спортивной ходьбе среди ветеранов Людмила Михуткина. «Великолепный стадион и отличная дружеская атмосфера на фестивале», — радовался представитель Московского района Чебоксар Сергей Васильев. А спортсмен из Яльчикского района Андрей Карсаков, третий год участвующий в спартакиаде, порадовался и тому, что благодаря Указу Главы Чувашии у людей старшего возраста появилось больше возможностей заниматься спортом.

Перед стартом участники соревнований бодро выполняли разминочные упражнения. И трудно было представить, что многим из этих людей уже за 60. «Глядя на вас, хотел бы сказать, что времени вы неподвластны, — обратился к спортсменам-ветеранам депутат Госдумы РФ Николай Малов. — Вы — люди, на которых нужно равняться, энергия, исходящая от вас, заставляет нас удивляться». «Спортом можно и нужно заниматься в любом возрасте, — отметил заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Алексей Нягин. — И собравшиеся сегодня любители здорового образа жизни показывают нам отличный пример».

…И вот звучит команда: «На старт! Побежали!» Иной раз казалось, что это — соревнования среди профессионалов, а не фестиваль спорта и здоровья: выходившие на беговые дорожки ветераны выкладывались на все сто. А после финиша многие даже не выглядели уставшими. «Спорт привносит в жизнь энергию, здоровье, положительные эмоции, — рассказала корреспонденту «СЧ» учитель физической культуры начальной школы в Лапсарах Наталья Кузьмина. — Все члены нашей семьи занимаются физкультурой, и очень важно, чтобы дружба со спортом передавалась из поколения в поколение».

ИЗ ПРОТОКОЛОВ

Фестиваль спорта и здоровья пожилых людей. Победители и призеры:

Мужчины. Бег на 200 м:

1. Сергей Васильев (Московский район, Чебоксары). 2. Евгений Тихонов (Комсомольский район). 3. Анатолий Михеев (Красночетайский район).

Женщины. Бег на 200 м:

1. Галина Волкова (Комсомольский район).

2. Нина Жукова (Новочебоксарск). 3. Регина Руманова (Чебоксарский район).

Мужчины.

Северная ходьба 400 м:

1. Владимир Тойдеряков (Калининский район, Чебоксары). 2. Борис Иванов (Чебоксарский район). 3. Владимир Матвеев (Яльчикский район).

Женщины.

Северная ходьба 400 м:

1. Роза Алексеева (Чебоксарский район). 2. Валентина Андреева (Новочебоксарск). 3. Людмила Михуткина (Красночетайский район).

Комбинированная эстафета:

1. Чебоксарский район.

2. Комсомольский район.

3. Яльчикский район.

Спартакиада «Спортивное долголетие».

Итоговый командный зачет:

1. Чебоксарский район.

2. Комсомольский район.

3. Калининский район, Чебоксары.

Николай Смирнов

Фото администрации Чебоксарского района

С хорошим настроением и бежать легче, признались после финиша участницы женского забега.