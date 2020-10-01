В Чебоксарах состоялся хоккейный матч первенства НМХЛ между командами «Сокол» и «Бобров»

Осенняя пора — это повод встрепенуться хоккейным болельщикам. Стартуют практически все чемпионаты среди мастеров игры с шайбой, в том числе и первенство НМХЛ (Национальная молодежная хоккейная лига).

В гости к «соколятам» приехали хоккеисты из местечка Бобров Воронежской области. Для обоих клубов этот сезон стал дебютным в турнире. Матч обещал быть очень интересным. К игре гости подходили в статусе середняков первенства НМХЛ, занимая восьмое место из восемнадцати возможных. А воспитанники новочебоксарского хоккея пребывали в роли аутсайдеров, не выиграв ни одного матча из трех.

Впервые игра молодежной команды «Сокол» проходила на льду Регионального центра по хоккею. Арена была подготовлена к матчу на высоком уровне. К сожалению, болельщики могли следить за игрой своих любимцев только с экранов монитора из-за сложной эпидемиологической ситуации.

С первых минут хоккеисты «Бобров» планомерно штурмовали бастионы «соколят». Новочебоксарцам удавалось сохранять ворота в неприкосновенности до восьмой минуты встречи, когда счет в игре открыл нападающий гостей Максим Крысанов. Игрок — из хоккейной династии, его отец Александр — главный тренер команды из Воронежской области, а в свое время, будучи игроком, выступал даже в клубе КХЛ (Континентальная хоккейная лига) «Амур».

…Тем временем «бобры» продолжали гнуть свою линию. Ключевыми в матче оказались конец первого и начало второго периода, когда за десять минут в ворота «Сокола» влетело пять безответных шайб…

Воспитанники новочебоксарской школы хоккея пока набирают необходимый опыт, который поможет им в будущем. Главный тренер «соколят» Юрий Салканов пытался наладить игру своих подопечных. После того, как счет стал 0:6 в пользу гостей, у хозяев произошла замена вратаря. В игру вошел Лев Чернулич. Пропустив только одну шайбу, голкипер отразил 30 бросков по своим воротам, продемонстрировав хороший уровень хоккея. Матч закончился со счетом 0:7 в пользу команды «Бобров». Следующий шанс проявить себя в родных стенах у «соколят» будет 13 октября в игре против клуба «Россошь».