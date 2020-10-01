В Чувашии определили лучшую практику наставничества

Наверное, в начале пути представителя любой профессии стоял наставник. Человек, который научил премудростям своего ремесла, помог сделать первые шаги, сумел заинтересовать профессией молодого специалиста так, чтобы тот не бросил, не передумал, не уехал. Самые успешные примеры взаимодействия опыта и молодости выявляли на республиканском конкурсе на лучшую практику наставничества среди организаций. В Чувашии он проводился впервые.

…Директор Полевобикшикской школы Батыревского района Илдар Камалетдинов, говоря о наставничестве, вспоминает китайских мудрецов.

«Учитель, сэнсэй, в Китае считался самым уважаемым человеком, — говорит он. — Оттуда пошла поговорка, что ученик должен превзойти учителя. Вот и мы считаем, что наставничество над молодыми педагогами должно начинаться не после института, а со школьной скамьи. Стараемся подбирать будущих педагогов из своих же учеников: они знают традиции школы, родителей и, когда такой педагог возвращается в школу, он бесценен».

По словам директора, в школе более опытные коллеги «не проверяют, а помогают» молодым учителям. В Полевобикшикской школе учителей-наставников четверо, и за свою работу они получают доплату к стимулирующей части зарплаты.

В чебоксарской школе №?45, как рассказала заместитель директора Татьяна Юдина, наставничество представлено несколькими формами. Помимо традиционной, когда опытный педагог берет под крыло молодого и ведет его три года, в школе наставниками выступают и сами ученики. В «подшефные» отличник, например, может взять неуспевающего ученика, а лидер — более замкнутого. «Детям такое взаимодействие очень нравится, они хотят помогать, — отмечает Татьяна Юдина. — И вы знаете, ребята подтягиваются: отличники даже своих подопечных берут на олимпиаду».

С прошлого года в школе апробируют модель наставничества работодатель — ученик, когда на профориентационные экскурсии приглашают родители школьников, работающие на различных предприятиях.

Не только в педагогике, но и в других сферах без наставничества не обойтись. В конкурсе приняли участие 34 организации, о своем опыте сопровождения в профессии рассказали представители Пенсионного фонда, городских и районных комплексных центров социального обслуживания населения, врачи.

В финал прошли 10 практик, три из которых стали победителями. Лучшей практикой наставничества назвали работу Комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары. Второе место — у школы № 12 Новочебоксарска, третье — у Республиканского клинического онкодиспансера.

«Работа в социальной службе — нелегкая, — рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары Ренада Федорова. — В нашей сфере молодым особенно нужна поддержка наставника. Когда студенты приходят на практику, за ними сразу же закрепляется опытный наставник — их у нас более 30 человек. Только милосердный, добрый, выдержанный человек остается в профессии. А видно такого работника сразу — стоит только молодого специалиста отправить к лежачему больному».

Награды победителям вручил Глава Чувашии. Олег Николаев отметил, что тему наставничества уже несколько лет поддерживает и призывает развивать Президент России Владимир Путин. В республике институт наставничества популяризируется с 2016 года. «Наставничество помогает молодым быстро войти в профессию, а людям постарше — возможно, по-новому посмотреть на свою работу. И это взаимодействие очень важно для любой организации», — подчеркнул руководитель республики.

Решению кадрового вопроса в республике намерены уделять особое внимание. Олег Николаев выступил с предложением создать в Чувашии Совет по повышению кадрового потенциала. На его площадке предполагается объединить подразделения кадровых служб ведущих предприятий региона.

Совет будет определять направления кадровой политики, заниматься вопросами отбора, подготовки, обучения и повышения квалификации талантливых людей, в том числе победителей республиканских конкурсов «Команда молодых лидеров» и «Управленческая команда».

«Думаю, что вместе с институтом наставничества это дало бы колоссальный эффект повышения кадрового потенциала Чувашии в целом. Соответствующую работу мы в ближайшее время планируем начать», — сообщил Олег Николаев.

Конкурс на лучшую практику внедрения и развития наставничества в республике станет ежегодным. В следующем году привлечь к нему рассчитывают бизнес-сообщество — пока в конкурсе участвовали только организации бюджетной сферы. Увеличится и количество номинаций — выявлять будут не только лучшую практику, но и наставника.

КСТАТИ Каждый четвертый госслужащий в республике, прошедший наставничество, был повышен в должности. Такой результат отмечается с введением института наставничества в Чувашии.