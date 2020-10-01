Концессия поможет Чебоксарскому лесничеству внедрить новые технологии

«Мы посмотрели, как ведется заготовка посевного и посадочного материала. В ближайшее время такую работу необходимо организовывать на новом технологическом уровне. Чтобы ускорить этот процесс, мы намерены применить механизм концессии, это даст возможность создать нужное количество тепличных хозяйств», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев, посетив 10 октября базисный питомник Чебоксарского лесничества в Заволжье. На территории в 12,5 га высаживают сеянцы сосны обыкновенной, потому что почва в этих местах благоприятна именно для этих деревьев.

Работа питомника важна для развития лесного хозяйства. Сеянцы с этого участка используют для искусственного лесовосстановления. Поэтому в разговоре с и.о. министра природных ресурсов и экологии Александром Воробьевым и директором Чебоксарского лесничества Василием Богдановым руководитель региона уделил особое внимание этому направлению.

Но приезд Главы Чувашии в Заволжье не ограничился только обсуждением рабочих вопросов. После посещения питомника Олег Николаев принял участие в очередной Всероссийской акции «Сохраним лес». В посадке сеянцев участвовало более 120 человек.

Это масштабное экологическое мероприятие направлено на то, чтобы общими усилиями провести работу по восстановлению леса после страшных лесных пожаров 2010 года. Тогда огонь уничтожил в Заволжье более 10 тысяч гектаров леса. Из них на площади около восьми тысяч га требовалось проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и расчистка горельников для последующего лесовосстановления.

Благодаря искусственному восстановлению леса 95% территории, пострадавшей от пожара, уже восстановлено.

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«Со знанием дела в лесопитомнике выращивают деревья, которые потом высаживают вместо уничтоженного огнем леса, — написал Олег Николаев в Инстаграме. — За 10 лет, прошедших с пожара в Заволжье, восстановлено 95% пострадавшей территории».