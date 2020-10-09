Поисковики из Чувашии нашли подо Ржевом зеркальце с фотографией

В эти дни продолжают свою Вахту Памяти в долине речки Ажева западнее города Ржев Тверской области поисковики отряда «Память» Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева «Память» и отряда «Веда». Студенческому отряду в ходе раскопок 8 октября посчастливилось обнаружить удивительную находку – зеркальце с фотографией молодого человека. Пока не завершены работы на данном раскопе, трудно определить, чье это фото: самого погибшего бойца или его товарища. Не исключено, что среди погибших – девушка или женщина, тогда фото может принадлежать ее парню или супругу. Отряды продолжают поиск.