В Шумерле открылся социальный культурно-досуговый центр в клубном формате

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Здесь можно найти себе занятие на любой вкус

При Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения 7 октября открылся «Мой социальный центр» — клубное пространство, разделенное на семь уютных «локаций», где посетители могут создать свой клуб по интересам. Это место живого общения, где главными организаторами и инициаторами выступают сами жители.
Здесь есть гостиная для встреч с интересными людьми, для шахматно-шашечных турниров, литературных клубов, чтения, прослушивания аудиокниг. В медиагостиной можно посмотреть видеофильмы, совершать виртуальные экскурсии. В компьютерном классе будут проводить занятия компьютерной грамотности. Есть также актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал и многое другое. Посетители центра уверены, что занятия помогут им качественно организовать досуг, получить новые знания и навыки, которые так необходимы в век информатизации.

Центр создан для людей пожилого возраста и инвалидов в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. «Это первый в республике социальный центр современного стандарта. Здесь сам процесс обеспечения социальными услугами граждан организовывается в новом формате. За такими центрами будущее», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев, принявший участие в открытии клубного пространства. По словам руководителя региона, передовая практика будет тиражироваться — подобные центры вскоре появятся и в других населенных пунктах республики.

А министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова рассказала, что 180 тыс. граждан республики социальные услуги сегодня предоставляют 39 республиканских государственных организаций социального обслуживания. Привлекают к предоставлению социальных услуг и негосударственный сектор — в реестре поставщиков социальных услуг Чувашской Республики девять социально ориентированных некоммерческих организаций. Три из них вошли в реестр в текущем году.
В ходе своего визита в Шумерлю Олег Николаев также осмотрел обновленную за счет инициативного бюджетирования территорию детского сада № 11 «Колокольчик», сообщает пресс-служба Администрации Главы республики. На территории дошкольного учреждения появилась современная уличная спортивная площадка, отремонтировано асфальтовое покрытие. На эти цели из республиканского бюджета направлено порядка 1,5 млн рублей. Всего же в городе в этом году реализуется сразу четыре проекта по ремонту образовательных учреждений с софинансированием из республиканского бюджета.
Глава Чувашии заверил, что программа инициативного бюджетирования будет продолжена, и рассказал о планах по обновлению всех объектов социальной сферы за счет различных форм поддержки.

 

Фото mintrud.cap.ru

Опубликовано: 8 октября 2020 г.


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