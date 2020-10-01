Поисковики нашли захоронение уроженца Чебоксарского района, погибшего за день до конца войны

Воинское захоронение на острове Клест в Финском заливе недалеко от Выборга обнаружили недавно питерские поисковики. Как выяснилось, в нем были захоронены красноармейцы, погибшие за день до окончания советско-финляндской войны. Среди 324 бойцов, погибших при штурме острова, значится и красноармеец 181-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии, уроженец села Акулево Чебоксарского района Сергей Зиновьевич Якимов, родившийся в 1905 году. Братское захоронение решено не эксгумировать, а привести в порядок и открыть мемориал.

25 октября на это мероприятие приглашаются родственники погибших красноармейцев. Надеемся, что на приглашение откликнутся и родственники красноармейца Якимова.