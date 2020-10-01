Наталия Шайманова завоевала три медали первенства России по тяжелой атлетике

«СЧ» уже рассказывала об успехах спортсменки из Чувашии Александры Козловой на первенстве России по тяжелой атлетике. Следующая победа на этих соревнованиях не заставила себя долго ждать — воспитанница спортивной школы имени В.С. Соколова, мастер спорта России международного класса Наталия Шайманова завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Свои заслуженные награды спортсменка сумела взять в весовой категории до 64 кг.

В упражнении «толчок» подопечная заслуженного тренера России Геннадия Иванова подняла 112 кг, завоевав медаль высшей пробы. В «рывке» с результатом 86 кг Наталия стала третьей. А в сумме двоеборья (198 кг) на счету нашей землячки еще одна золотая награда.

Фото sport.cap.ru