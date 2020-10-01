Наталия Шайманова завоевала три медали первенства России по тяжелой атлетике

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«СЧ» уже рассказывала об успехах спортсменки из Чувашии Александры Козловой на первенстве России по тяжелой атлетике. Следующая победа на этих соревнованиях не заставила себя долго ждать — воспитанница спортивной школы имени В.С. Соколова, мастер спорта России международного класса Наталия Шайманова завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Свои заслуженные награды спортсменка сумела взять в весовой категории до 64 кг.
В упражнении «толчок» подопечная заслуженного тренера России Геннадия Иванова подняла 112 кг, завоевав медаль высшей пробы. В «рывке» с результатом 86 кг Наталия стала третьей. А в сумме двоеборья (198 кг) на счету нашей землячки еще одна золотая награда.

 

Фото sport.cap.ru

Опубликовано: 8 октября 2020 г.


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