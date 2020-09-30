Прокуратура предупредила застройщика бассейна в Аликово об ответственности за срыв сроков

Прокуратура Аликовского района предупредила строительную организацию об ответственности за нарушение сроков строительства спортивного объекта.

ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Старатель» по муниципальному контракту, заключенному с районной администрацией в апреле этого года, взяло на себя обязательства построить в селе Аликово бассейн стоимостью более 110 млн рублей. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что предусмотренный контрактом график обществом своевременно не исполняется. На 18 сентября работы по вертикальной планировке, дорожному покрытию, малым формам, озеленению, благоустройству и озеленению зоны санитарной охраны, установке хоккейной коробки, пуско-наладочные работы электросилового оборудования, котла и другие еще не были начаты. Так что подрядчику ничего не остается, как взбодриться.