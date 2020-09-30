Прокуратура предупредила застройщика бассейна в Аликово об ответственности за срыв сроков

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Аликовского района предупредила строительную организацию об ответственности за нарушение сроков строительства спортивного объекта.
ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Старатель» по муниципальному контракту, заключенному с районной администрацией в апреле этого года, взяло на себя обязательства построить в селе Аликово бассейн стоимостью более 110 млн рублей. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что предусмотренный контрактом график обществом своевременно не исполняется. На 18 сентября работы по вертикальной планировке, дорожному покрытию, малым формам, озеленению, благоустройству и озеленению зоны санитарной охраны, установке хоккейной коробки, пуско-наладочные работы электросилового оборудования, котла и другие еще не были начаты. Так что подрядчику ничего не остается, как взбодриться.

Опубликовано: 1 октября 2020 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Деловые люди поделились печалями и проектами
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.