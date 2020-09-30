Прогулочные катера на подводных крыльях могут поступить в Чувашию уже в следующем году

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера Глава Чувашии Олег Николаев обсудил с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным не только вопросы социально-экономического развития региона и использования его промышленного потенциала, но и создание условий для речного туризма.

В частности речь шла о закупке современных судов на подводных крыльях СПК «Валдай-45Р». Республика попросила льготное финансирование из федерального бюджета в форме компенсации расходов по договорам, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение речного транспорта.

Дело в том, что большая часть организованных туристов прибывает в Чувашию круизными маршрутами по Волге, да и местное население все больше нацелено на внутренний туризм. Поэтому закупка «Валдаев» даст импульс развитию экономики прибрежных малых исторических городов республики – Козловке и Мариинскому Посаду, обеспечит их дополнительными средствами для поддержания в надлежащем состоянии памятников истории и культуры, создаст новые рабочие места в этих городах, не имеющих крупных промышленных предприятий. Также в перспективе планируется пустить водный транспорт из Чебоксар до Казани.

В целом Михаил Мишустин поддержал инициативу Олега Николаева, вопрос с выделением Чувашии финансовой помощи на закупку судов на подводных крыльях будет решен в ближайшее время.

Напомним, что в начале сентября руководитель региона вместе с журналистами доплыл на «Валдае» до Мариинского Посада и ознакомился с туристическим туром по городу.

Опубликовано: 1 октября 2020 г.


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