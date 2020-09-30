Магазинный вор прислал записку и извинился

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Новочебоксарске мужчина украл из магазина парфюмерию, что зафиксировала видеокамера.
На кадрах видно, как он забирает с прилавка товар и проходит с ним мимо кассы. Продавцы окликнули мужчину, но тот поспешил исчезнуть.
После размещения ориентировки в средствах массовой информации, неизвестный через посредника передал работникам магазина записку с извинениями и деньги…
Несмотря на это, полицейские продолжают устанавливать личность злоумышленника.

Опубликовано: 30 сентября 2020 г.


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