Магазинный вор прислал записку и извинился

В Новочебоксарске мужчина украл из магазина парфюмерию, что зафиксировала видеокамера.

На кадрах видно, как он забирает с прилавка товар и проходит с ним мимо кассы. Продавцы окликнули мужчину, но тот поспешил исчезнуть.

После размещения ориентировки в средствах массовой информации, неизвестный через посредника передал работникам магазина записку с извинениями и деньги…

Несмотря на это, полицейские продолжают устанавливать личность злоумышленника.